BACOLI – Prorogata l’isola pedonale sul porto di Baia: sarà attiva tutti i fine settimana di ottobre. Dopo il successo registrato ad agosto e settembre, l’amministrazione comunale di Bacoli ha deciso che nei weekend di ottobre sarà ancora vietato il transito dei veicoli. «La chiusura ad auto e moto è stata richiesta da tanti ristoratori, commercianti, cittadini. E questo dimostra che la città si può cambiare, anche con scelte radicali. Basta che ci sia programmazione, visione, passione. Un progetto di paese in cui ognuno possa sentirsi coinvolto. Ringrazio la Regione Campania e la Capitaneria di Porto per aver continuato a sostenere questa nuova idea di paese. E ringrazio l’ANPS, sempre pronta ad aiutarci. Un porto da vivere a piedi, in bici – dichiara il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – . Mamme e papà con carrozzino, bimbi con i propri giochi, anziani e sportivi a passeggio. E ristoratori con tanti tavolini in esterna. Da mattino a sera. Meno smog, più persone, tra il Tempio di Venere ed il Tempio di Diana; tra il Palazzo Imperiale ed il Parco Archeologico Sommerso di Baia. È questa la strada giusta».