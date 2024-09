BACOLI/ Peppe Barra in concerto a Baia: tutto pronto per venerdì sera

BACOLI – Peppe Barra in concerto a Baia. Inizialmente previsto per il 12 settembre, in occasione di Santa Maria, poi rinviato a causa del maltempo, il concerto di Peppe Barra in Piazza Enzo Rigatti, a Baia, si terrà venerdì 20 settembre 2024, alle ore 21:00. Sarà l’evento che, di fatto, chiuderà i festeggiamenti della parrocchia di Santa Maria del Riposo di Baia. Quarant’anni di spettacolo, calcando i palchi di tutto il mondo, diffondendo la cultura napoletana ed italiana all’estero, Peppe Barra è un artista poliedrico e raffinato che ha dietro le spalle un bagaglio enorme d’esperienze: dopo aver fatto parte della storica Nuova Compagnia di Canto Popolare, intraprende la strada da solista. Un concerto da non perdere, non solo per gli amanti della canzone partenopea, ma anche per coloro che per la prima volta si vogliono avvicinare ad uno degli artisti più raffinati, versatili e poliedrici dei nostri tempi.