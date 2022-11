BACOLI/ Pasolini 22-22: giovedì l’apertura della mostra al Parco Vanvitelliano del Fusaro

BACOLI – Pasolini 22-22 è il titolo della mostra dedicata al grande intellettuale del novecento, con opere e filmati dei seguenti artisti Italiani e Spagnoli: Lucio Afeltra, Luz Baiiòn, Claudio Buttignol, Virginia Bernal, Carlo De Lucia, Kraser, Manuel Pérez, Simon Ostan Simone, Cesare Serafino, Alejandro Torres, Salvador Torres, Enzo Trepiccione, Vittorio Vanacore. La rassegna, ospitata con il patrocinio del Comune di Bacoli nel complesso museale della Sala dell’Ostrichina del Real Parco Borbonico al Fusaro, in Piazza Rossini 1, Bacoli (NA), è curata da Antonio Ciraci, Carlos Salas ed Enzo Trepiccione. Il Vernissage, per pubblico e stampa, si terrà giovedì 17 novembre, dalle 10 alle 13, con il saluto delle autorità locali e l’intervento delle Storico dell’Arte prof. Giovanni Cardone.

Durante la rassegna si prevedono, sempre nella Sala dell’Ostrichina al Fusaro, altri eventi e convegni sulla figura di Pier Paolo Pasolini, tra i quali, quello previsto per il 6 dicembre 2022 con interventi dei proff. Nicola Magliulo ed Ernesto Salemme e quello previsto per il Finissage del 31 Gennaio 2023, con l’intervento di Dacia Maraini. La mostra sarà visitabile ogni venerdì e sabato, dalle 17:00 alle 20:30, e le domeniche e festivi, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:30.