BACOLI – Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha firmato un’ordinanza, la numero 71, attraverso la quale si disciplinano gli orari di chiusura delle attività di rimessa e di parcheggio presenti sul litorale di Miseno e Miliscola, nei fine settimana di luglio. Un’ordinanza mossa dalla necessità di assumere misure contenitive in grado di prevenire il rischio contagio e assicurare elevati livelli di sicurezza, evitando sovraffollamenti ed assembramenti, nonché favorire l’ordinato deflusso delle presenze sul territorio.

IL PROVVEDIMENTO – Nelle giornate del 3, 11, 17, 25 e 31 del mese di Luglio 2021, i parcheggi di Miliscola (Via Lido Miliscola, Via Miliscola e Via Caracciolo), chiuderanno e dovranno essere privi di veicoli e persone al loro interno, alle ore 17:00, mentre quelli di Miseno (Via Dragonara, Via Faro, Via Sacello di Miseno, Via Plinio il Vecchio e Via Miseno) seguiranno il normale orario di chiusura. Nelle giornate del 4, 10, 18, 24 del mese di Luglio 2021, i parcheggi di Miseno (Via Dragonara, Via Faro, Via Sacello di Miseno, Via Plinio il Vecchio e Via Miseno) chiuderanno e dovranno essere privi di veicoli e persone al loro interno, alle ore 17:00, mentre quelli di Miliscola (Via Lido Miliscola, Via Miliscola e Via Caracciolo), seguiranno il normale orario di chiusura. Le attività delle strutture di rimessa di veicoli a parcheggio di cui al DPR 480/2001, esercitate con modalità di parcheggio a pagamento ad orario e soggette ai precedenti orari di chiusura, riprenderanno a partire dalle ore 20:00.