BACOLI/ Morto a 27 anni in un incidente, condanna confermata in Appello per l’automobilista

BACOLI – Confermata in Appello la condanna a 5 mesi e 10 giorni per l’automobilista che il primo aprile del 2021 rimase coinvolto nell’incidente stradale in cui perse la vita il 27enne Giuseppe Somma, che viaggiava in sella alla sua moto. La sentenza è stata emessa dalla Corte di Appello di Napoli che ha confermato il verdetto emesso dai giudici di primo grado. I genitori e la sorella della vittima – difesi dall’avvocato Amerigo Russo – si sono costituiti parte civile nel processo. La tragedia si consumò in via Fusaro, a Bacoli. Inutili i soccorsi. Giuseppe Somma morì all’arrivo dei sanitari del 118 in seguito alle gravi ferite riportate nell’impatto.