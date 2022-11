BACOLI/ Luci d’artista al Parco Borbonico del Fusaro: domenica l’accensione

BACOLI – Al Parco Vanvitelliano del Fusaro, all’interno del Compendio Borbonico, tornano le luci d’artista. Il Comune di Bacoli ha inteso finanziare le installazioni luminose in occasione delle festività natalizie. Come accaduto negli anni passati, anche quest’anno i giardini del Compendio Borbonico del Fusaro saranno addobbati con una serie di figure e personaggi che allieteranno famiglie e bambini, i quali potranno usufruire della rinnovata area parcheggio adiacente il parco, su via Fusaro. Le luci d’artista, all’interno del Parco Borbonico, rappresentano un attrattore importante per la città di Bacoli, considerando le centinaia di migliaia di visitatori accorsi negli anni precedenti, in vista delle imminenti festività natalizie. L’accensione delle luci d’artista è prevista per domenica 20 novembre, alle ore 17:30.