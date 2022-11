POZZUOLI/ Ruba camion per la raccolta dell’organico e tenta di portarselo a casa: nella fuga si schianta contro un muro

POZZUOLI – Nella notte ha sottratto un camion per la raccolta dei rifiuti organici a un operaio che stava operando in via Artiaco e si è dato alla fuga verso casa. Inseguito dai carabinieri si è poi schiantato contro un muro lungo le stradine che portano alla collina di Cigliano. Così è finito in manette Generoso De Simone, 24enne del posto già noto alle forze dell’ordine, arrestato questa notte dai militari della stazione di Pozzuoli.

LA FUGA E L’INSEGUIMENTO – L’uomo, approfittando di un attimo di distrazione del netturbino che aveva parcheggiato il mezzo per caricare alcuni bidoni, è salito a bordo del camion dei rifiuti ed è fuggito. Il mezzo, di proprietà di un’azienda di Licola che gestisce il servizio di raccolta di rifiuti organici per conto della De Vizia, è stato individuato dai carabinieri che hanno dato vita a un inseguimento durato pochi metri, in quanto il 24enne ha perso il controllo del camion ed è finito contro un muro, uscendo illeso. All’inseguimento del ladro, poco prima, si era messo anche un collega della vittima che aveva assistito alla scena. Nello schianto il mezzo è andato danneggiato. Dopo l’arresto De Simone ora è in atteso di processo con rito direttissimo.