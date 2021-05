BACOLI – Hanno fatto irruzione nel parco della Quarantena al Fusaro, a Bacoli, e hanno portato via un cavallo di 28 anni. Di Arcucci, vincitore di tanti premi, si sono perse le tracce a partire da questa notte. «Arcucci era stato donato dal Centro Ippico Montenuovo al Parco della Quarantena. Si stava godendo la sua pensione – racconta Eraldo Capuano – . Ciò che ci stupisce è che nella stessa recinzione ci fosse anche un altro cavallo e che sia stato rubato quello più anziano. Arcucci era amato da tutti, bambini e adulti. La notizia della sua scomparsa ci ha davvero turbato». Sul furto, intanto, indagano le forze dell’ordine che stanno ricostruendo l’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, complice anche il buio della notte, i ladri sono riusciti a forzare la rete e a portare via il quadrupede in maniera indisturbata. «Se qualcuno ha visto o sa qualcosa, mi chiami subito al 3397236273. Si offre ricompensa», aggiunge Capuano che lancia il suo appello anche sui social perché il grido d’aiuto possa avere una maggiore risonanza.