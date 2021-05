LICOLA – «Ripartiamo più forti di prima!» A Licola ha riaperto ‘O Pab, il locale di Peppe Minieri, volto conosciuto anche per le sue comparse televisive tra i Gomorroidi. ‘O Pab si trova in via S.Nullo a poche centinaia di metri dall’uscita della variante di Licola. Locale caratteristico, offre panini con carni di qualità e contorni con verdure a km zero, cheesteak, fritture, sfizi napoletani e birre alla spina. Per contatti: 3393237790