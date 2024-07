BACOLI/ La Piscina Mirabilis chiude al pubblico per lavori di restauro

BACOLI – A partire da lunedì la Piscina Mirabilis a Bacoli chiuderà al pubblico. Quello appena iniziato sarà l’ultimo weekend in cui sarà possibile visitare la grande e monumentale cisterna di acqua potabile mai costruita dagli antichi romani. Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei avvierà, infatti, la prossima settimana alcuni interventi di restauro all’interno del sito che, pertanto, resterà chiuso fino a data da destinarsi. La cisterna, nota anche come “la Cattedrale dell’acqua” per ampiezza e maestosità, aveva la capacità di 12.600 metri cubi di acqua. Rappresentava il punto di approdo e di arrivo a Bacoli dell’antico acquedotto augusteo che, dalle sorgenti di Serino, in provincia di Avellino, situate ad una quota di 330 metri e con un tragitto di circa 100 chilometri, portava l’acqua a Napoli e nei Campi Flegrei fino alla quota di otto metri della Piscina. Distrutto l’acquedotto augusteo, intorno al IV – V secolo d. C, la Piscina Mirabilis non è stata più utilizzata tant’è che, allo stato attuale, è ormai svuotata dell’acqua.