BACOLI/ Inferno di traffico a Miseno e Miliscola, automobilisti intrappolati per ore – LE FOTO

BACOLI – Automobilisti bloccati per ore lungo le vie del mare. E’ accaduto ieri a Bacoli, nelle frazioni di Miseno e Miliscola, dove centinaia di bagnanti sono rimasti imbottigliati in lunghe code. Numerose le proteste e le segnalazioni giunte da chi ha vissuto ore infernali sotto un caldo afoso. «E’ stato assurdo, un qualcosa di inverosimile. Siamo stati due ore solo per fare pochi metri, bloccati nel senso unico che da Miseno porta verso il faro. In caso di emergenza sarebbe stata una tragedia» ha raccontato Marco, uno dei tanti automobilisti rimasti bloccati in una lunga fila «Non è possibile chiudere i parcheggi alle 17, di questo passo nessuno più andrà a fare il bagno lì.»