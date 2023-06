Il Monteruscello Calcio vince il campionato regionale Under 16 – LE FOTO

POZZUOLI – Il Monteruscello Calcio ha vinto il titolo regionale under 16. Una marcia trionfale che si è conclusa ieri con la vittoria, ai calci di rigore, contro il Pasquale Foggia nella finalissima andata in scena allo stadio “De Cicco” di Sant’Anastasia. Partita combattuta, durante la quale i giovani calciatori di mister Troise erano andati in svantaggio: al 29esimo Giovanni Pisano aveva portato avanti il P. Foggia, ma i “verdi” di Pozzuoli non si sono demoralizzati e al 21esimo della ripresa hanno pareggiato con un gol di Vincenzo Scala. Terminati i tempi regolamentari sul risultato di 1-1, ai calci di rigore il Monteruscello Calcio ha avuto la meglio sugli avversari: 5-3 con un rigore parato dal portiere Bombarda e match e titolo portati a casa. Grande festa sugli spalti.