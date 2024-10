BACOLI/ Incubo allagamenti: città paralizzata per “soli” 19 millimetri di pioggia

BACOLI – Un venerdì mattina tremendo per i bacolesi e per le strade della città. Alle prime luci dell’alba un rovescio moderato ha scatenato a più riprese in particolare nei pressi dei laghi, numerosi allagamenti. Un paese che non riesce ad assorbire nemmeno 19 millimetri di pioggia. Case fronte strada allagate, strade non percorribili e tombini rialzati hanno reso infernale la mattinata dei bacolesi.

CAOS ALLAGAMENTI – Allagate via Cuma, via Fusaro, via Giulio Cesare (un vero fiume in piena), via Lungolago. Si segnalano numerosi disagi anche a Cappella vecchia, dove nemmeno un mese fa sono stati effettuati lavori di somma urgenza per 500mila euro all’impianto fognario. Lavori che, evidentemente, non hanno approntato alcuna miglioria. La cittadinanza è in perenne ansia perchè da un lato legge i post del Sindaco che parla di miglioramenti, di lavori all’impianto fognario, ma dall’altro è tangibile che la situazione negli ultimi mesi, nonostante gli annunci social del sindaco, sia peggiorata.