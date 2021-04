BACOLI – Una sede del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) all’interno di un sito di interesse storico e culturale della città di Bacoli: nel Parco Borbonico del Fusaro. Una presenza che aiuta nella tutela dell’ambiente e nella divulgazione della conoscenza del patrimonio naturalistico del territorio bacolese e flegreo. Sarà un punto di riferimento nell’evidenziare criticità e per il monitoraggio del grado di inquinamento della costa, dei fondali marini e lacustri e degli spazi verdi. Verrà inaugurato domenica 25 aprile alle ore 12:00. Si chiama “BaRiCeNtRo” ed è una struttura polifunzionale, gestita dall’Istituto di Chimica Biomolecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ICB-CNR), mirata alla diffusione della cultura scientifica e delle attività di ricerca, e alla promozione del territorio, non solo in modo “illustrativo”, ma anche “attivo”, curando lo sviluppo e la valorizzazione delle sue realtà produttive, risorse naturali ed umane. Scuole ed altri soggetti pubblici e privati saranno integrati nella progettazione e realizzazione delle attività dei ricercatori del CNR o di altri enti nei campi della comunicazione e ricerca. Nel primo ambito, gli studenti saranno formati su aspetti della produzione di conoscenza, della sua comunicazione pubblica, della realizzazione di strumenti educativi e divulgativi. Per la ricerca, potranno essere realizzati progetti di monitoraggio ambientale, anche rivolti ad identificare risorse naturali sfruttabili a fini scientifici o tecnologici.