BACOLI – Notte di fuoco a Bacoli dove una vettura è stata completamente distrutta da un incendio. Le fiamme sono divampate in via Mozart. Sul posto sia i carabinieri della locale stazione che i vigili del fuoco per domare il rogo. L’auto, intestata a un 82enne incensurato, è stata divorata completamente dalle lingue di fuoco. In corso le indagini per chiarire la dinamica. Le cause dell’incendio restano ancora da accertare.