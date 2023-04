BACOLI/ Il parco pubblico di Villa Ferretti sarà intitolato a Peppino Impastato

BACOLI – A Bacoli il parco pubblico di Villa Ferretti, bene confiscato alla camorra, sarà intitolato alla memoria di Giuseppe Impastato, giornalista e attivista siciliano ucciso dalla mafia a Cinisi il 9 maggio 1978. «Ho dato indirizzo di avviare la procedura burocratica – annuncia il sindaco Josi Gerardo Della Ragione – Poco fa ho chiamato Giovanni Impastato per comunicargli la notizia. La sua felicità è stata emozionante. Sarà a Bacoli il giorno dell’intitolazione, insieme ai compagni di Peppino. Molti di loro, sono stati pochi giorni fa nella nostra città per una bella iniziativa al Liceo Lucio Anneo Seneca di Torregaveta. Sarà una festa bellissima nel ricordo di chi ha donato se stesso, per la sua terra».