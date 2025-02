BACOLI/ Il Comune inaugura a Cappella il primo Centro Antiviolenza

BACOLI – È stata inaugurato stamattina a Cappella, alla presenza del sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione, il primo Centro Antiviolenza, voluto dalla Giunta comunale per raggiungere in modo più capillare le donne vittima di violenza e abusi. Il CAV è stato aperto alla Casa della Cultura “Michele Sovente”.

SERVIZI A TITOLO GRATUTO – “Offriremo servizi di prevenzione e accoglienza, a titolo gratuito e in anonimato, a tutte le donne vittime o esposte a rischio di violenza maschile e alle loro figlie e figli minori. Allo scopo di garantir loro protezione e supporto adeguati, indipendentemente dal luogo di residenza. Ci riusciamo – afferma il primo cittadino bacolese – rappresentando un polo di civiltà e solidarietà concreta, insieme ai comuni di Pozzuoli e Monte di Procida. Il CAV di Bacoli accoglierà tutte. All’inaugurazione sarà presente, tra gli altri, l’Assessore della Regione Campania, Lucia Fortini. Invito tutti i cittadini a diffondere questa notizia, a condividerla. A far conoscere questo spazio di grande importanza sociale per la nostra comunità. Invito le donne che subiscono violenza a denunciare. Noi siamo pronti ad aiutarvi. Invito i cittadini che sanno di violenze, di segnalarcelo. Ognuno di noi può dare una mano per evitare tragedie, sofferenza. Il Centro Antiviolenza è una promessa che avevamo fatto alla città. E che manteniamo, con grande gioia”.