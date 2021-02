BACOLI – Il Comune di Bacoli ha organizzato una videoconferenza incentrata sul complesso di Cinque Lenze: la sua storia, l’operazione di recupero e nuovi possibili scenari. L’opportunità di riscatto urbano e di metamorfosi per uno dei siti di maggiore interesse culturale e naturalistico della città di Bacoli apre un ciclo di dialoghi con la cittadinanza “Idee in Comune” volto a comunicare propositi di rigenerazione urbana e rivalorizzazione di luoghi dalle potenzialità inespresse a partire dalla conoscenza del passato e dalla situazione attuale per poi presentare i possibili scenari futuri.

LA VIDEOCONFERENZA – Oggi, alle ore 18:30, in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Bacoli, il sindaco Josi Gerardo Della Ragione e gli assessori all’Urbanistica ed all’Ambiente, Marianna Illiano e Mariano Scotto di Vetta, introdurranno il progetto di riqualificazione urbana su Cinque Lenze avanzato da due studentesse laureande presso il Dipartimento di Architettura dell’Università Federico II di Napoli, Marialisa Scotto Rosato e Mafalda Pastore.