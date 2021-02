NAPOLI – L’Unità dei Crisi della Regione Campania monitorerà l’andamento dei contagi nelle scuole superiori che potrebbe portare a un nuovo stop della didattica in presenza dal 15 febbraio. Le scuole superiori sono state riaperte in Campania in presenza al 50%, ma c’è già un aumento dei contagi che verrà attentamente monitorato e potrebbe portare a un nuovo stop. Oggi si farà un primo punto della situazione in una riunione dell’Unità di Crisi sulla scuola, in attesa delle decisioni che potrebbero essere prese con una nuova ordinanza da parte del presidente Vincenzo De Luca.