BACOLI/ Folla e commozione ai funerali del finanziere morto in mare a Miseno

BACOLI – Un’intera città si è stretta attorno alla famiglia Scotto Rosato. Ieri mattina Bacoli si è fermata per accompagnare nel suo ultimo viaggio Daniele Scotto Rosato, maresciallo della Guardia di Finanza che in 29 anni di vita ha saputo guadagnarsi la stima e l’affetto di tanti. In città erano presenti anche i colleghi della caserma di Desenzano del Garda: erano 17 su 23 in servizio, in quanto 6 hanno dovuto garantire l’attività sul territorio.

IL DRAMMA – La notizia della sua scomparsa avvenuta il 2 ottobre scorso, ha colpito profondamente la città, dove Daniele era conosciuto non solo per la divisa che indossava, ma per il cuore grande con cui affrontava la vita. La sua carriera nelle Fiamme Gialle era motivo di orgoglio, ma ancor di più lo era la sua famiglia, a cui dedicava ogni energia. Il giovane finanziere è stato trovato morto a Capo Miseno, nei pressi dell’insenatura “Cala Moresca”. L’ipotesi è che gli possa essere franato un masso in testa mentre era in canoa.

FUNERALI – Il rito funebre è stato celebrato da Padre Roberto Iodice presso la chiesa di San Gioacchino. E proprio il parroco, durante la sua omelia, ha ricordato più volte il simbolismo della “Pietra di Dio” che cade dall’alto. Ma ha, soprattutto, ricordato la luce che Daniele emanava verso gli altri. Alla celebrazione erano presenti quasi tutti i parrochi delle chiese di Bacoli e Monte di Procida e le autorità militari locali dei carabinieri e della Capitaneria di Porto, oltre al Comandante della Polizia Municipale di Bacoli e al primo cittadino. La città, durante l’esequie, ha vissuto un addio partecipato, dove il silenzio e la commozione hanno spazzato via le parole. Gli amici di una vita, i colleghi, i vicini di casa porteranno con sé storie, aneddoti e ricordi che continueranno a tenerlo vivo nel tempo. I colleghi della Guardia di Finanza, anche quelli più avanti con l’età, uno di questi ha avuto anche un leggere malore, che hanno voluto presenziare, fino alla fine, con il picchetto d’onore, immobili, al fianco della bara avvolta in un tricolore.