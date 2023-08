BACOLI – Due donne investite a Bacoli nel giro di pochi minuti. Un’anziana è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada per dirigersi all’ufficio postale di Torregaveta per ritirare la pensione. Stessa sorte per un’altra donna investita da uno scooter nei pressi della Casina Vanvitelliana al Fusaro. Quest’ultima ha riportato ferite alla testa ed è stata trasportata all’ospedale di Pozzuoli.