BACOLI/ Disattivata la Ztl in centro, soddisfatti i commercianti: “Respiro per le nostre attività”

BACOLI – La città si prepara a vivere una nuova estate di incertezze: tra l’incognita parcheggi e le Ztl che ritornano e nuove possibili chiusure al traffico in arrivo. La riapertura del varco basso di via Gaetano de Rosa, a seguito dell’inaugurazione del nuovo Ospedale di Comunità, ha riaperto il dibattito sull’utilità della Ztl nel centro cittadino. Il Comune è stato obbligato dalla legge a sospenderla, in quanto non può sussistere un varco a traffico limitato nei pressi di strutture sanitarie. Il Comune, con una richiesta al Ministero dei Trasporti, pensa di spostare il varco qualche metro più sopra rispetto ad oggi, in modo da consentire l’accesso, con doppio senso di circolazione, alla nuova struttura medica. Nell’attesa che il Ministero rispondi, l’Amministrazione ha, dunque, deciso di riaprire l’intero tratto basso consentendo la sosta gratuita di un’ora su via Gaetano De Rosa.

SCONTRO – Soddisfatti per questa riapertura momentanea al traffico del centro cittadino sono i commercianti in forte sofferenza dopo l’istituzione della Ztl messa in campo dall’attuale Amministrazione, ben 7 anni fa. In questi anni sono stati tanti gli incontri tra amministrazione e commercianti, ma la Giunta Della Ragione non ha mai voluto ascoltare le richieste degli esercenti. Nell’ultimo incontro tenutosi la settimana scorsa tra una delegazione dell’associazione dei commercianti e parte dell’Amministrazione non si è trovato nessun accordo. I commercianti lamentano una mancanza di progettualità sul centro storico promessa in sede di campagna elettorale. In particolare la lamentela esposta all’assessore al Commercio Merone e al Vice Sindaco Cucco si è concentrata su due punti cardine: i fondi per la riqualificazione spostati su via Sant’Anna e la rimodulazione della Ztl. D’altronde la Ztl è un caposaldo dell’attuale amministrazione e mai ha dato apertura ad una modifica. Eppure i commercianti hanno dimostrato che nei periodi in cui, per forza maggiore, la Ztl è stata spenta, le entrate sono aumentate.

LA RICHIESTA – La volontà della maggioranza dei commercianti è chiara: nell’attesa della riqualificazione urbanistica del centro, spegnere la Ztl nei periodi morti e accenderla durante le festività e nei weekend. “Quando la Ztl è aperta i ricavi per le nostre attività aumentano. E’ un chiaro dato numerico da cui dovremmo ripartire” – affermano alcuni commercianti del centro. Un compromesso per migliorare l’economia del centro commerciale cittadino e per provare a risollevare le sorti dell’economia dei negozianti di vicinato, dopo la chiusura di oltre il 40% delle attività su via Ercole e via Gaetano de Rosa.