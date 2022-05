BACOLI – Oggi, alle 17.30, presso Villa Cerillo, avrà luogo un importante evento di valorizzazione culturale, didattica e di promozione della crescita personale, in particolare di lavoratori adulti. I referenti dell’Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Bacoli, presenteranno i corsi serali per adulti per l’anno scolastico 2022/2023. Essi rappresentano una importante possibilità per adulti che non hanno potuto completare il loro corso di studi di conseguire un diploma. I referenti dell’Istituto Tecnico Industriale Augusto Righi illustreranno le modalità per accedere ai corsi – che sono gratuiti – e la possibilità di valorizzare le esperienze del percorso lavorativo e di studi di ciascuno. Nel corso dell’evento verranno, inoltre, proiettati video illustrativi dei percorsi didattici.