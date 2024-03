BACOLI/ Auto nuova da oltre 30mila euro e 100 uova di Pasqua «Spese folli alla Flegrea Lavoro con i soldi dei cittadini»

BACOLI – Trentacinquemila euro spesi per l’acquisto di un Suv e per cento uova di Pasqua da regalare. E’ il conto presentato alla Flegrea Lavoro srl, società che effettua in regime di house providing il servizio di igiene urbana per il comune di Bacoli, dall’amministratore delegato Valentina Sanfelice di Bagnoli e che in questi giorni è finito in un dossier sulla spesa pubblica destinato alla Corte dei Conti. La denuncia su quella che viene definita mala gestio dei soldi dei contribuenti arriva da Fratelli d’Italia Bacoli.

LA DENUNCIA – «Siamo davanti a una spesa assurda, un ingiustificato sperpero di denaro pubblico – fa sapere il consigliere comunale di FdI Nello Savoia – se solo pensiamo che la Flegrea Lavoro ha già acquistato due auto nuove, una Fiat Panda ed un Pickup, oltre ad altre auto già presenti in azienda. Ora a che serve l’acquisto di una terza automobile, che tra l’altro è un Suv da oltre 30mila euro? E poi che necessità c’è di acquistare 100 uova per Pasqua e spendere altri 2.400 euro? I vizi dei dirigenti e di chi ha la possibilità di gestire i soldi pubblici non possono ricadere addosso a tanti cittadini che invece nemmeno un uovo per i propri figli possono permettersi. Tutto ciò è assurdo, segnalerò il fatto alla Corte dei Conti e spero lo faccia anche il Sindaco avendolo denunciato in consiglio comunale. Se l’amministratore vuole girare con l’auto bella e vuole fare regali è libera di farlo, ma lo faccia con i suoi soldi».

LE DETERMINE – Sono due le determine finite nell’occhio del ciclone: una per l’acquisto di un’ autovettura Marca Jeep modello Compass e-Hybryd per un importo complessivo di 30.587 euro e un’altra che prevede l’affidamento della fornitura e consegna di 100 uova di cioccolato da 300 grammi cadauna al costo unitario di 24 euro per un totale di 2mila e 400 euro.