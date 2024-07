BACOLI – Abbandona rifiuti in strada, denunciato e multato. L’uomo è stato scoperto con le foto-trappole e grazie all’intervento delle guardie ambientali. Con il supporto di queste tecnologie e l’efficace lavoro di indagine, si è riusciti a risalire all’autore del gesto. Si tratta di una persona solita fittare gommoni in città. «Terminati i bagni, riteneva che la nostra terra fosse la sua pattumiera, con tanto di rifiuti indifferenziati, gettati in paese. Qui, dove lavoriamo quotidianamente per mantenere la raccolta differenziata al 90% e per assicurare a tutti un territorio più pulito», tuona il sindaco Josi Gerardo Della Ragione. Per l’incivile di turno un verbale da 1000 euro e una denuncia per reati ambientali.