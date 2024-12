BACOLI/ A Dubai trionfo della famiglia Schiano al Mondiale di X-CAT

BACOLI – A Dubai si è tenuta domenica scorsa la 5^ e decisiva tappa del Mondiale Offshore X-CAT 2024. Erano due le gare in programma. A trionfare e ad aggiudicarsi la medaglia d’oro è stato il team bacolese HPI Fujairah Racing Team composto Rosario e Giuseppe Schiano di Cola, aggiudicandosi il Mondiale con 268 punti; secondo posto del podio iridato per l’equipaggio svedese del Swecat, con Sebastian Groth ed Erik Sundblad Johansen, a 262 punti totali. Medaglia di Bronzo mondiale agli emiratini del Victory Team (Salem Al Adidi e Eisa Al Ali), con 202 punti conquistati.

LA STORIA – Già lo scorso anno, il duo bacolese aveva sfiorato il Titolo iridato piazzandosi al secondo posto assoluto. I fratelli Schiano, coadiuvati dal padre Antonio, vecchio “lupo di mare” e a sua volta pilota in passato, hanno portato a casa una gara molto combattuta, anche per le difficili condizioni del mare, onda corta e mossa e il vento forte, hanno finito per complicare notevolmente la tattica di gara e soprattutto la dose di rischio possibile. I punti messi in tasca, alla fine, dal team sono stati sufficienti per salire sul gradino più alto del podio.