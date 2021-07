POZZUOLI – “In queste ore si è verificato un incendio all’interno dell’Anfiteatro Flavio. Uno strappo al cuore per noi puteolani e per tutti quelli che amano il nostro patrimonio archeologico. Si è a lavoro per ricostruire quanto avvenuto e per la ricognizione dei danni. Su questo sito e sui tanti altri presenti in città si sta lavorando con progetti, in rete con il Mibact e con il Parco archeologico dei Campi Flegrei, responsabili del circuito. Siamo stati sempre presenti, e ancora lo saremo: si intervenga e si faccia presto per sostenere i nostri Beni”. ha detto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia. Sull’episodio che ha portato alla distruzione delle gradinate in legno indagano i carabinieri della stazione di Pozzuoli

L’INCENDIO – Preoccupazione e l’incredulità su quanto accaduto all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli è stata espressa da Europa Verde Pozzuoli “Siamo estremamente preoccupati. Ci auguriamo che i danni siano limitati. In ogni caso chiederemo di sapere come sia stato possibile l’evolversi di questo incendio e di capire se tutte le norme di sicurezza erano attive” ha il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.