Autonomia differenziata, anche a Monte di Procida si può firmare per il referendum

MONTE DI PROCIDA – È partita la raccolta delle firme per il referendum che intende abrogare la legge dell’autonomia differenziata delle Regioni. “Sì all’Italia unita, libera e giusta. Una firma contro l’Autonomia differenziata” è lo slogan della mobilitazione, che spiega bene perché opporsi all’autonomia differenziata, una legge che spaccherebbe il Paese in tanti territori separati, aumenterebbe i divari territoriali e aggraverebbe le diverse disuguaglianze già ora intollerabili. Si può firmare anche presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Monte di Procida negli orari di ricevimento del pubblico. Il termine ultimo per sottoscrivere i moduli è fissato per il 30 settembre 2024.