Attive le Eco-isole per la raccolta dei rifiuti RAEE a Bacoli

BACOLI – A partire da lunedì i cittadini di Bacoli godono di un nuovo servizio: la possibilità di conferire i piccoli rifiuti RAEE nelle apposite Eco-isole informatizzate, installate su tutto il territorio. Parte, difatti, un nuovo progetto per la raccolta dei piccoli RAEE in città. Un’iniziativa della Flegrea Lavoro Spa, società in house del Comune di Bacoli, e dell’assessorato all’Igiene urbana dell’Ente.

COSA SONO I RAEE? – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche. Sono tutti quegli oggetti che per funzionare dipendono dalla corrente elettrica, collegati alla rete oppure alimentati da pile e batterie, di cui ci si vuole liberare perché non più funzionanti o obsoleti.

QUALI SONO I “PICCOLI RAEE” CHE POSSONO ESSERE CONFERITI? – Piccoli elettrodomestici per la cucina, per il bricolage, per la pulizia della casa e per la cura e la salute della persona. Calcolatrici, orologi digitali, fotocamere e videocamere, telefoni, cellulari, tablet e caricabatterie. Navigatori, radio, lettori CD ed MP3, accessori per il computer e videogiochi, modem, decoder e telecomandi. (Se il tuo RAEE ha una dimensione superiore ai 40cm, conferiscilo al Centro di Raccolta).

QUALI SONO, INVECE, I RAEE CHE NON POSSONO ESSERE CONFERITI? – Elettrodomestici di grandi dimensioni, televisori, computer fissi, monitor, impianti stereo, pile e batterie.