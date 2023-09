Atleti di salvamento si sfidano al Lido Montenuovo per il I Trofeo Nazionale Città di Pozzuoli

POZZUOLI – Domenica scorsa, il Lido Montenuovo di Pozzuoli ha ospitato il I Trofeo Nazionale Città di Pozzuoli Surflifesaving 2023, valevole per il circuito Supermaster CSAIn. La manifestazione sportiva è stata organizzata dal Play Off di Lucrino con il patrocinio dello CSAIn Campania. Atleti di salvamento di diverse categorie sono stati impegnati in svariate tipologie di gara (prove singole e staffette) sia in mare (frangente, tavola, canoa) sia su spiaggia (sprint, bandierine, corsa) sia contestualmente su spiaggia e in mare (corsa-nuoto-corsa, guado). Al termine di tutte le competizioni, sono risultati vincitori del Trofeo, con 790 punti, i Nuotatori Canavesani, reduci dal recente trionfo al Primo Campionato di Salvamento Master, organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto a Chianciano Terme lo scorso luglio. Tra gli atleti della squadra torinese una menzione speciale merita Matteo Raschellà, che, al suo debutto nel nuoto per salvamento, firma ben 4 prime posizioni assolute (canoa, guado, sprint, corsa su spiaggia).

I COMMENTI – Matteo Stabile, portavoce dei canavesani, sottolinea: «È andata molto bene: riteniamo che per noi non ci sia modo migliore per concludere una stagione ricca di soddisfazioni». Andrea Longobardo, referente CSAIn Campania per il settore salvamento, nonché capitano del team romano Romaster-Appio, rimarca: «Siamo ritornati a Pozzuoli dopo diversi anni grazie alla disponibilità del Play Off che ha voluto fortemente questa manifestazione, valorizzata dalla presenza dei nuotatori canavesani, i quali hanno affrontato una lunga trasferta pur di esserci, concorrendo ad alzare il livello delle prestazioni atletiche». Dario Furno, capo-allenatore del Play Off, oltreché nelle vesti di organizzatore, ha offerto il suo contributo in qualità di arbitro, insieme a Giulia Carannante e ad Alessandro Volpe. Dopo aver ringraziato Mario Cutolo per aver garantito la disponibilità del Lido Montenuovo, conclude: «Vedere le gare Master è sempre un piacere, perché le si vive con più gioia e meno ansia rispetto a quelle agonistiche. Spero che anche i nostri ospiti si siano divertiti». Di seguito alcuni momenti della manifestazione e le interviste.