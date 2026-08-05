Assessore politiche sociali assente tra la gente di Pozzuoli «Non ha fatto niente. Si dimetta»

POZZUOLI – «L’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Pozzuoli si dovrebbe dimettere. Oggi stesso. Non si è vista tra la popolazione, non ha messo in campo nulla. Avremmo potuto far partire una grande macchina di solidarietà (da tutta la Campania) ed invece ci ritroviamo con chi vorrebbe fare tanto e donare, che non sa nemmeno come fare e come organizzarsi. Sono in serio imbarazzo io per lei.» È quanto afferma il consigliere comunale di Più Europa Riccardo Volpe in merito all’assenza, tra la gente colpita dal sisma, dell’assessore alle politiche sociali Carla Lardone «Lo dico da cooperatore sociale, – prosegue Volpe – prima ancora che da Consigliere comunale. Sono profondamente imbarazzato. In un momento come questo le Politiche Sociali avrebbero dovuto essere il motore della comunità, il luogo dove si coordinano gli aiuti, si ascoltano i bisogni e si dà una risposta alle persone più fragili. Invece il risultato è sotto gli occhi di tutti: zero. Ed è un peccato enorme. Perché abbiamo una comunità che avrebbe potuto dare tanto. Ma non c’è nessuno capace di darle una guida.»