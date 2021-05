QUARTO – “Art Bonus – Con l’arte si riparte! Strumenti ed agevolazioni fiscali a sostegno della cultura”. Questo il titolo dell’iniziativa messa in calendario per la giornata di domani nella sala consiliare “Peppino Impastato” di Quarto. L’appuntamento è alle 15.30. Nel corso del convegno interverranno: Antonio Sabino – Sindaco di Quarto; Raffaella De Vivo – Assessore alla Cultura del Comune di Quarto; Amedeo Manzo – Presidente BCC Napoli – Banca di Credito Cooperativo di Napoli; Vincenzo Moretta – Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli. Tra i relatori: Roberto Dante Cogliandro – Presidente Associazione “Mecenati per l’arte, per il cinema e per lo sport”; Elpidio De Franchis – Tesoriere Associazione “Mecenati per l’arte, per il cinema e per lo sport”; Simona De Mita – Responsabile Comunicazione Associazione “Mecenati per l’arte, per il cinema e per lo sport”: Cristina Bertinelli – Assessore al Bilancio del Comune di Perugia; Stefano De Fenza – Vice Presidente Associazione Commercialisti Flegrei; Concetta Riccio – Consigliera Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli con delega alle Commissioni di Studi Imprese della Cultura e Agevolazioni Finanziarie Nazionali e Regionali; Fabio Pagano – Direttore Parco Archeologico dei Campi Flegrei- E’ stata invitata ad intervenire la dott.ssa Carolina Botti – ALES Direttore referente Art Bonus per il MiBACT. Il convegno, che si svolgerà a porte chiuse per le disposizioni anti-Covid, sarà visibile in diretta sul canale Youtube del Comune di Quarto e sul sito web istituzionale.