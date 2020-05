POZZUOLI – Nasce Spiaggiami l’App pensata per agevolare i servizi messi a disposizione degli stabilimenti balneari e favorire i bagnanti che con un click possono prenotare posto in spiaggia, food e drink da consumare in totale relax. Spiaggiami nata per migliorare i servizi degli stabilimenti e per donare confort agli ospiti, oggi, si rivela uno strumento necessario per riprogettare e potenziare l’organizzazione in seguito alle nuove misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle attività ricreative di balneazione al fine di prevenire l’affollamento delle spiagge e garantire massima sicurezza all’utenza.

GLI AUTORI – Questa App, realizzata da quattro giovani professionisti flegrei (Luca Lauria, Giacomo D’Ippolito, Luigi Fariello, Luigi Marino) attivi nel mondo digital e information technology, raccoglie i differenti servizi offerti dai lidi affiliati a Spiaggiami e attraverso un efficiente criterio di ricerca consente al bagnante di scegliere anticipatamente la struttura balneare ed il relativo posto in spiaggia. In questo modo la struttura sarà in grado di conoscere anticipatamente l’occupazione giornaliera della propria spiaggia e di organizzare in totale sicurezza anche i sistemi di sanificazione.

COME FUNZIONA – Il servizio di prenotazione prevedrà anche il pagamento direttamente dall’App tramite PayPal. Inoltre il cliente, una volta giunto alla struttura, direttamente dalla propria sdraio, con pochi e semplici passi, può continuare ad utilizzare l’App per ordinare tutti i prodotti disponibili e riceverli direttamente al proprio posto, creando un vero e proprio ordine virtuale che il personale gestirà in tempo reale. Quindi avere a disposizione un Servizio Spiaggia completamente digitalizzato.

È l’idea giusta per rendere fruibili i servizi in modo sicuro e offrendo un totale relax garantendo sicurezza del lavoro e sicurezza dell’ospite riducendo assembramenti all’ingresso e in zona bar/ristoro. Disponibile sia per iOS sia per Android. Sito Web: www.spiaggiami.it; email: [email protected]