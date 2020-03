POZZUOLI – “Informapp” è l’App che mette in relazione il cittadino con l’amministrazione comunale e che offre tutta una serie di indicazioni sulle varie situazioni emergenziali. Può essere scaricata direttamente sul telefono cellulare dagli store sia per Android che per Apple e offre anche la possibilità di inviare segnalazioni direttamente all’amministrazione. L’attività di comunicazione tramite sms verrà destinata al capofamiglia o ad un membro per famiglia: per ricevere i messaggi basterà compilare il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune ( questo il link: https://bit.ly/2wQkmpV ). L’App amplierà in futuro i propri servizi anche per informazioni riguardanti altre situazioni di rischio, gestite dalla Protezione civile, che si possono verificare sul territorio, dal bradisismo ai problemi idrogeologici, con i vari livelli di allerta.