POZZUOLI – La notizia dell’insediamento del nuovo dg dell’ ASL 2 è passata in questi giorni fra l’ indifferenza generale, complice una battaglia elettorale cruenta che vede Ismeno e Manzoni contrapporsi. Eppure i destini di tanti cittadini, in particolare anziani, malati cronici ed altri, dipendono nel bene e nel male da un’ efficiente rete di servizi che la pachidermica rete degli uffici sanitari pubblici è in grado di elargire. Molto è stato fatto. In particolare l’ apertura di nuovi reparti al Santa Maria delle Grazie, e rafforzamento degli organici che hanno prodotto miglioramenti evidenti, che hanno fatto lievitare la qualità del nosocomio puteolano. Restano gravi inadempienze nei servizi territoriali che sottopongono i nostri concittadini ad aspettare tempi lunghi, e molte volte a non utilizzare servizi pubblici rivolgendosi a strutture private a prezzi molte volte esosi, che gravano sempre più su salari e pensioni da mesi già aggrediti da un inflazione fuori controllo. Chiusura dei centri di riabilitazione psichiatrica, liste lunghissime per l’accesso alle terapie per i bambini autistici, delle strutture per pazienti diabetici, solo da qualche mese sbloccati, ed una peggioramento dei servizi in generale con prenotazioni, anche per patologie serie, troppo lontane nel tempo. Al dott. Iervolino professionista di prim’ ordine tocca il delicato compito di mettere mano a queste disfunzioni. Alla politica, in particolare al deputato Topo, sostenitore del dott. Iervolino, molto attento alle problematiche che afferiscono i territori della ASL 2, in previsione delle elezioni politiche, in concerto con i sindaci flegrei lavorare per migliorare le criticità sopra evidenziate.