Arrichiello Fashion Week, la sesta edizione guarda al futuro e racconta la bellezza di Pozzuoli

POZZUOLI – È giunta alla sesta edizione la Arrichiello Fashion Week, l’appuntamento dedicato alla moda e alla creatività che anche quest’anno rinnova il suo legame con Pozzuoli e con il territorio. Per questa nuova edizione, la manifestazione sceglie una formula diversa: tre giornate interamente online, una decisione presa nel rispetto del particolare momento storico che sta vivendo la città e della sensibilità della sua comunità. Una scelta che non vuole però essere sinonimo di fermarsi. Al contrario, la Arrichiello Fashion Week vuole rappresentare un segnale di continuità, energia e fiducia. Perché chi vive e lavora a Pozzuoli conosce bene il valore della capacità di andare avanti, di insistere, di resistere e, soprattutto, di continuare a creare bellezza.

L’EVENTO – Il programma si svilupperà nell’arco di tre giorni di moda, con protagonisti importanti brand del panorama fashion. In passerella saranno presentate le collezioni di Liu Jo, Rinascimento e Vicolo, fino ad arrivare al gran finale affidato a Elisabetta Franchi. A chiudere la manifestazione sarà inoltre un momento particolarmente significativo: la presentazione della Arrichiello Tailoring Event Dress, linea sartoriale firmata Arrichiello, espressione della ricerca, della cura artigianale e della visione creativa che da sempre accompagnano il progetto. La sesta edizione della Arrichiello Fashion Week diventa così non soltanto un evento dedicato alla moda, ma anche un modo per continuare a raccontare una città attraverso ciò che sa esprimere: talento, creatività, eleganza e voglia di futuro. «Perché Pozzuoli, anche nei momenti più delicati, continua a creare. Non ci fermiamo: insistiamo, resistiamo e costruiamo bellezza. La stessa bellezza che appartiene alla nostra città.» spiega Elena Arrichiello, organizzatrice dell’evento.