Arrestato a Pozzuoli ricercato tunisino: era destinatario di mandato di arresto internazionale

POZZUOLI – Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto un 30enne tunisino, destinatario di mandato di arresto, esteso in campo internazionale, emesso lo scorso 18 agosto dalle autorità tunisine per i reati di truffa e falsificazione di documenti. In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una segnalazione per un alert alloggiati, sono intervenuti in una struttura ricettiva di via Antiniana, dove hanno rintracciato e tratto in arresto il prevenuto in esecuzione del mandato di cattura internazionale.