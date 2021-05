POZZUOLI – Taglio del nastro per il primo campo di Padel che apre i battenti nella città di Pozzuoli. Si chiama “SpinPadel”, da un’idea di Valerio Spinelli, ex giocatore di basket di serie A. Il campo sorge all’interno del complesso sportivo “Play Off” di Lucrino, in via Miliscola 508. Per prenotazioni: 3452447621 anche direttamente tramite WhatsApp oppure attraverso l’applicazione PUC. SpinPadel ha anche un parcheggio riservato, bar, spogliatoio e Shop. E’ aperto tutti i giorni dalle 9 alle 23.

1 di 7