POZZUOLI – Da oggi è attiva la terza area comunale di sgambatura per cani (dopo quelle attivate in via Saba a Monterusciello e in via Antonino Pio al Rione Toiano). E’ stata realizzata nel Parco Urbano Attrezzato di via Vecchia delle Vigne e resterà aperta tutti i giorni dalle 7:30 del mattino al tramonto. L’area di sgambatura, che misura circa duemila metri quadrati, è recintata e dispone di un cancello di ingresso, cestini e panchine.