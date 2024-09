Anche Lukaku ha scelto Pozzuoli: per lui una mega villa a Cuma

POZZUOLI – Gli assi del Napoli hanno scelto Pozzuoli. Dopo Kvaratskhelia anche Romelu Lukaku ha deciso di andare a vivere nel capoluogo dei Campi Flegrei. Big Rom, infatti, da qualche giorno si è trasferito in una villa nella frazione di Cuma, non molto lontana dalla nuova residenza di Kvara. Il nuovo centravanti azzurro sta già godendo delle bellezze flegree e nei giorni scorsi, complice la pausa di campionato, è già stato più volte avvistato in giro per Licola e Pozzuoli. La città ormai sembra essere diventata metà di tanti: oltre ai calciatori e alla società calcio Napoli, che quest’anno ha fatto ritorno all’Hotel “Gli Dei” per i ritiri pre-partita, a Pozzuoli è approdato anche uno dei cantanti del momento, Geolier, che ha acquistato una villa in zona Solfatara.