MONTE DI PROCIDA – Ad oggi i casi di contagio a Monte di Procida sono 70. Registrati nella giornata di ieri tre nuovi casi positivi e una guarigione. Tutte le persone affette da coronavirus si trovano in quarantena presso la propria abitazione, nessuno di loro è ricoverato. «I nuovi contagi non fanno riferimento ai tamponi effettuati ieri al Comune i cui risultati ancora non sono in nostro possesso – spiega il sindaco Giuseppe Pugliese – In Campania nell’ultima settimana i nuovi contagi sono aumentati rispetto alla settimana precedente e anche il rapporto tra nuovi positivi e tamponi è aumentato. Questo ha indotto il governatore de Luca a chiudere le scuole per 15 giorni, una scelta drastica e coraggiosa. Bisogna quindi ricordare che, oggi più che mai, è molto importante continuare a seguire le prescrizioni relative a distanziamento sociale, utilizzo della mascherina e igiene frequente delle mani».