POZZUOLI – 52 nuovi casi di Covid a Pozzuoli dove i contagi continuano a crescere vertiginosamente raggiungendo quota 627. Degli ultimi casi 6 sono legati a un cluster in una casa di riposo, mentre altre 6 persone sono guarite nelle ultime 24 ore. Dall’inizio della pandemia sono in totale 857 le persone che hanno contratto il virus, 214 sono guarite definitivamente e 16 sono decedute. Su 627 positivi ad oggi 619 sono asintomatici o con lievi sintomi e in isolamento domiciliare, mentre 8 sono ricoverati in ospedale.

L’ALLARME – “Sono giorni che in tanti mi chiedete di intervenire per sollecitare l’ASL Napoli 2 Nord per i vostri tamponi, tra chi è in attesa del test di guarigione e chi deve effettuare ancora il primo. So che siete in tanti, e da molto tempo in isolamento. Sono molte le difficoltà vissute dall’Asl, è innegabile. Stanno lavorando notte e giorno per tutti noi, il sistema è in affanno. Continuerò a sollecitare il dipartimento e chiederò di potenziare la rete.” ha scritto il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia sulla propria pagina Facebook.