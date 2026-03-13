Alto impatto sulle isole, identificate 88 persone

PROCIDA/ISCHIA – Servizio alto impatto dei carabinieri. Interessate le isole di Ischia e Procida. I militari hanno identificato 88 persone, controllato 62 veicoli e 6 imbarcazioni. Denunciate anche 4 persone. Deferito un 30enne trovato alla guida di una Porsche già sottoposta a fermo amministrativo. Il veicolo aveva una targa spagnola ma è risultato essere immatricolato in Lituania. Nei guai anche un 45enne, denunciato per furto, e un 21enne che senza patente si dava alla fuga a bordo della sua autovettura. Denunciato anche un 45enne trovato in possesso di un coltello con lama pieghevole.