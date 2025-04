Alto Impatto a Quarto, impegnati finanzieri e poliziotti: identificate 92 persone

QUARTO – Nella giornata di sabato, la Polizia di Stato ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Quarto. In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, i militari della Guardia di Finanza di Pozzuoli, con la collaborazione di personale della Polizia Locale e dell’ASL NA2 Nord, hanno identificato complessivamente 92 persone, di cui 17 con precedenti di polizia, e controllato 10 veicoli. Infine, gli operatori hanno controllato due esercizi commerciali ai cui titolari sono state contestate diverse non conformità significative, elevando sanzioni amministrative per un totale complessivo di 2.000 euro.