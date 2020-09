POZZUOLI – E’ giunto nella notte all’ospedale di Pozzuoli con una ferita da arma da fuoco alla spalla sinistra Salvatore Milano, classe 61, pregiudicato di Pianura. L’uomo ha raccontato ai carabinieri della stazione di Licola, allertati dai sanitari del pronto soccorso del “Santa Maria delle Grazie”, di essere stato vittima di un tentativo di rapina a Varcaturo. Secondo il racconto del 59enne due uomini in sella a una Yamaha T-max si sarebbero avvicinati alla sua auto e dopo aver sfondato il vetro del finestrino lo avrebbero minacciato per poi esplodere un colpo di pistola. Il fatto è avvenuto poco dopo la mezzanotte. Milano è giunto all’ospedale con la propria auto accompagnato da altre persone. La sua versione in queste ore è al vaglio dei carabinieri che indagano sull’accaduto. Sequestrata l’auto. Appena una settimana fa, sempre nella zona costiera, a Licola era stato ucciso dai killer il 35enne Marco Di Flora, anch’egli di Pianura, freddato davanti all’abitazione della compagna con tre colpi di pistola.