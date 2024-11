Alle Cantine Iovino il premio “Quattro Grappoli”: falanghina e piedirosso prodotti negli unici vigneti del Vulcano Solfatara

POZZUOLI – “Vigna Solfatara” è l’unico vino che nasce nell’unico terreno alle pendici del vulcano Solfatara. Si tratta di una Falanghina e di un Piedirosso a loro volta unici nel loro genere. Non replicabili visto che i pochi vigneti sono di Antonio, patron di Cantine Iovine, l’unico ad avere una particella di terreno nel vulcano con etichette autorizzate dalla Regione Campania per quegli specifici terreni. Unico nell’area flegrea, Cantine Iovine è l’azienda fresca vincitrice del premio “Quattro Grappoli”. Le bottiglie sono prodotte in quantità limitate e rigorosamente numerate, per vini annoverati tra i migliori d’Italia secondo Bibenda, la Fondazione Italiana Sommelier.

LE RECENSIONI – “Il Piedirosso è elegante e ha un accenno di rotondità che non guasta e che attira anche i palati meno abituati al vino. La Falanghina ha un colore splendido, dorato, un’acidità spiccata e un corpo che quasi fa pensare a un rosso”. ha scritto di recente Luciano Pignataro, esperto enogastronomico in merito ai vini bianchi e rossi di Cantine Iovine. “Simpatica anche la versione spumantizzata dedicata a “Terry”, Teresa, la moglie di Antonio, suo braccio destro di sempre, insieme a suo figlio Giuseppe maestro della cucina col suo mentore Salvatore Di Meo e insieme anche alla figlia che si occupa dell’amministrazione.”

L’AGRITURISMO – Antonio Iovino è anche il patron dell’Agriturismo “Il Gruccione”, inserito nella guida Enoturismo Campania. A tavola si possono gustare prodotti a km 0 della famiglia Iovino e piatti della tradizione partenopea, in chiave un po’ rivisitata.