POZZUOLI – Venerdì 17 dicembre alle 10.30, presso l’Accademia Aeronautica a Pozzuoli, avrà luogo l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/2022 degli Istituti di Formazione dell’Aeronautica Militare. L’evento si svolgerà alla presenza di autorità militari, civili e religiose, dei docenti e del personale degli Istituti di formazione dell’Aeronautica Militare. All’evento parteciperà, in qualità di prolusore, il Colonnello Gianmarco Di Loreto, pilota sperimentatore in servizio presso il 3° Reparto – Pianificazione dello Strumento Aerospaziale dello Stato Maggiore dell’Aeronautica, che terrà un intervento dal titolo “L’Aeronautica Militare nella 6^ Generazione” in quanto membro del gruppo di progetto per lo sviluppo del futuro sistema d’arma. La relazione introduttiva sarà tenuta dal Comandante delle Scuole dell’A.M. e della 3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Aurelio Colagrande, che illustrerà gli avvenimenti maggiormente significativi ed i risultati più rilevanti che hanno caratterizzato l’attività degli Istituti di formazione dell’Aeronautica Militare. Al termine della relazione verranno consegnati i premi ai frequentatori che si sono particolarmente distinti per l’impegno profuso ed i risultati conseguiti.