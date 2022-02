POZZUOLI – Ieri notte gli agenti del Commissariato Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Eurialo un’auto con a bordo due persone e il conducente che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo nonostante gli fosse stato intimato l’alt. Ne è nato un lungo inseguimento durante il quale l’autista ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Traversa Napoli a Pozzuoli, è stato definitivamente bloccato. Un 23enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e gli sono state contestate 4 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente poiché mai conseguita, mancanza di copertura assicurativa, velocità non commisurata e guida contromano. Infine, l’autovettura è stata sottoposta a sequestro amministrativo.