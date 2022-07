POZZUOLI – Sono in partenza percorsi formativi a titolo completamente gratuito presso la scuola di formazione Gesfor di Pozzuoli, finalizzati all’ottenimento della qualifica professionale valida a livello nazionale e non, per: Operatore di cucina – cuoco; Operatore del servizio di sala – cameriere; Receptionist; Operatore olistico del benessere; Operatore dell’infanzia; Operatore al banco di prodotti alimentari.

L’OFFERTA – I corsi, della durata complessiva di 600 ore di cui 360 d’aula e 240 di stage, sono rivolti a coloro che: sono residenti nei Comuni di Marano di Napoli e Quarto (Ambito n15); hanno compiuto la maggiore età; sono beneficiari del SIA/REI (reddito di cittadinanza); hanno un ISEE, in corso di validità, inferiore ad € 6.000 o si trovano in condizioni di indigenza economica già accertata da parte del Servizio Sociale Professionale a seguito di precedente presa in carico; hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado per il corso di operatore dell’Infanzia.