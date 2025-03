Al Rione Terra nasce il “Largo Angelo D’Ambrosio”

POZZUOLI – Qualche giorno fa si è portato a compimento l’iter procedurale per l’intitolazione di “Largo Angelo D’Ambrosio” al Rione Terra, luogo testimone dell’incommensurabile contributo che il sacerdote, insegnante e storico ha offerto alla città di Pozzuoli. «A nome anche del Presidente della Commissione per la Toponomastica, Assessore Vittorio Festa e di tutto il consesso, con rinnovata letizia, annuncio la definizione della proposta di intitolazione nata in seno alla precedente commissione di cui sono stata Presidente – ha dichiarato l’attuale Vicepresidente Mena d’Orsi – Insieme a questa del Reverendo D’Ambrosio, stiamo portando a compimento anche le altre proposte già discusse ed approvate in precedenza, secondo il principio di coerenza e unità d’intenti, fondamentali per la realizzazione di qualsivoglia progetto di arricchimento e crescita della nostra città».